2020-06-03T07:57:19+03:00
Общество

Шесть автомобилей «Восточной верфи» арестованы судебными приставами Владивостока

Компания задолжала более 13 миллионов рублей и арестованные машины могут уйти с молотка
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Арест наложен на шесть автомобилей АО "Восточная верфь"Арест наложен на шесть автомобилей АО "Восточная верфь"Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Шесть автомобилей судостроительного предприятия «Восточная верфь» арестовала служба судебных приставов во Владивостоке. Ранее УФССП России по Приморскому краю возбудило сводное исполнительное производство о взыскании с судостроительного предприятия различных задолженностей на общую сумму более 12,5 миллиона рублей, а также более миллиона рублей исполнительского сбора, назначенного за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.

Арестованы автомобили приставом-исполнителем, чтобы взыскать с должника денежные средства. Если в ближайшее время юрлицо не исполнит обязательства в полном объеме, все 6 машин будут переданы на реализацию.

Пока же арестованный автотранспорт оставлен на ответственное хранение должнику. Директора компании предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», сообщила пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть автомобилей «Восточной верфи» арестованы судебными приставами Владивостока
Зеленые «байдарки» появятся на берегу озера Юность во Владивостоке
Количество авиарейсов Владивосток — Москва «Аэрофлот» увеличит в 2 раза
Пополнять карту Сбербанка с карт других банков без комиссии можно до 30 июня 2020 года
«Сказал, что его ломает»: полуголый парень прилег отдохнуть на проезжей части во Владивостоке
63 против 52: количество выздоровевших приморцев вновь превысило число заболевших COVID-19
Большой Камень обзаводится новыми спортивными объектами
Ложный донос об изнасиловании привел жительницу Приморья на скамью подсудимых
Во Владивостоке украли железобетонную защиту от коронавируса
5 скверов Владивостока начнут преображаться в ближайшее время
Новая подпорная стена появится во Владивостоке на улице Сабанеева
Приморье в зоне особого риска: лесные пожары в июне могут нанести серьезный ущерб экологии
В Приморье разыскивают 16-летнюю Александру Чернову
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 3 июня 2020 года: затишье перед штормовым предупреждением
В Приморье объявлено экстренное предупреждение: надвигается дождь и штормовой ветер
Юрий Трутнев: строительство краболовов на Дальнем Востоке – важный шаг для возрождения судостроительной отрасли
Студенты ДВФУ впервые в истории вуза сдавали государственные экзамены онлайн
Моряки ТОФ начали тренировки к параду Победы во Владивостоке
Премьера сериала «Чики» (18+) состоится 4 июня в Wink и на more.tv
Получателей «дальневосточного гектара» в Приморье ждут проверки
Закон о системе маркирования собак и кошек начал действовать в Приморье
Штормовое предупреждение объявлено Примгидрометом на 4 и 5 июня
Заведующая детсадом в Лучегорске не заражала детей, заявила министр образования Приморья