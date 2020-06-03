Шесть автомобилей «Восточной верфи» арестованы судебными приставами Владивостока

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:57:19+03:00

Компания задолжала более 13 миллионов рублей и арестованные машины могут уйти с молотка

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Шесть автомобилей судостроительного предприятия «Восточная верфь» арестовала служба судебных приставов во Владивостоке. Ранее УФССП России по Приморскому краю возбудило сводное исполнительное производство о взыскании с судостроительного предприятия различных задолженностей на общую сумму более 12,5 миллиона рублей, а также более миллиона рублей исполнительского сбора, назначенного за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.

Арестованы автомобили приставом-исполнителем, чтобы взыскать с должника денежные средства. Если в ближайшее время юрлицо не исполнит обязательства в полном объеме, все 6 машин будут переданы на реализацию.

Пока же арестованный автотранспорт оставлен на ответственное хранение должнику. Директора компании предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», сообщила пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU