Выращивать медуз на качественно новом уровне будут в Приморском океанариуме
Программа разведения медуз, успешно работающая в Приморском океанариуме около двух лет, получила качественное развитие. В помощь оборудованию, которое было заложено еще на стадии строительства океанариума, пришли новые аквариумные системы, способные помимо ушастых аурелий, кассиопей и крестовиков, уже выращиваемых учеными, разводить и другие виды медуз.
— Новое оборудование — аквариумы для шести отдельно стоящих систем — позволит нам выращивать «капризные» виды медуз, такие как хищные ядовитые цианеи, хризаоры и ропилемы. Для культивирования каждого из этих видов будет выделена отдельная система аквариумов, — рассказал начальник отдела содержания экзотических гидробионтов Марат Хайдаров.
Живут медузы всего около полугода, а некоторые виды, например, крестовики — не более двух месяцев. К тому же в природе многие виды можно наблюдать лишь в определенное время года. В океанариуме же биологи воссоздают необходимые условия независимо от сезона, и размножение медуз происходит круглый год, сообщает пресс-служба учреждения.
михайло
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU