Выращивать медуз на качественно новом уровне будут в Приморском океанариуме

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:46:07+03:00

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Программа разведения медуз, успешно работающая в Приморском океанариуме около двух лет, получила качественное развитие. В помощь оборудованию, которое было заложено еще на стадии строительства океанариума, пришли новые аквариумные системы, способные помимо ушастых аурелий, кассиопей и крестовиков, уже выращиваемых учеными, разводить и другие виды медуз.

— Новое оборудование — аквариумы для шести отдельно стоящих систем — позволит нам выращивать «капризные» виды медуз, такие как хищные ядовитые цианеи, хризаоры и ропилемы. Для культивирования каждого из этих видов будет выделена отдельная система аквариумов, — рассказал начальник отдела содержания экзотических гидробионтов Марат Хайдаров.

Живут медузы всего около полугода, а некоторые виды, например, крестовики — не более двух месяцев. К тому же в природе многие виды можно наблюдать лишь в определенное время года. В океанариуме же биологи воссоздают необходимые условия независимо от сезона, и размножение медуз происходит круглый год, сообщает пресс-служба учреждения.

михайло

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ИСТОЧНИК KP.RU