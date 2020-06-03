2020-06-03T09:00:09+03:00
Общество

Приморье стремительно теряет людей: за три месяца население края уменьшилось на 2700 человек

Число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза
Константин МИХАЙЛОВ
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Население Приморья стремительно сокращаетсяНаселение Приморья стремительно сокращаетсяФото: Сергей БАЛАНОВ
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За период с января по апрель 2020 года численность населения Приморского края уменьшилась на 2701 человека и на 1 апреля составила 1893,2 тысячи человек. Об этом сообщил Приморскстат.

По краю с января по апрель зарегистрировано 4355 родившихся малышей, а число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,5 раза — 6630 человек. Это соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Мужская смертность превысила женскую на 4% и составила 3380 человек. Показатель младенческой смертности составил 3,5 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.

Число приехавших в Приморский край из других регионов России за январь-март 2020 года составило 3931 человек — это на 4,9% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Из других стран побывало в крае — 2136 человек. Количество в сравнении с прошлым годом стало меньше в 1,7 раза. Выехало в другие регионы России 4141 человек. На 7.9% меньше, чем в прошлом году. В другие страны — 2352 человека (на 7.6% больше).

За январь-март 2020 года сменили регистрацию на территории края — 9781 человек (на 0,1% больше, чем за то же время в прошлом году), причем из них 4705 человек сменили постоянную регистрацию по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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