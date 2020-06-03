2020-06-03T09:34:42+03:00
Общество

Бесплатных лекарств в Приморье стало больше, утверждает правительство края

С начала года на закупку лекарственных препаратов для региона выделено 1,3 миллиарда рублей
Никита СЕРГЕЕВ
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В числе закупленных препаратов есть такие, за которые раньше жителям приходилось платитьВ числе закупленных препаратов есть такие, за которые раньше жителям приходилось платитьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Почти полмиллиона жителей Приморья смогли с начала года бесплатно получить жизненно важные лекарственные препараты, сделать сезонные и обязательные прививки, сообщает пресс-служба правительства края. На закупку лекарственных препаратов и вакцин с января направлено 1,3 миллиарда рублей.

— Среди традиционных приобретений — жизненно важные лекарственные препараты для 80 тысяч краевых и федеральных льготников Приморья. На закупку лекарств для этой категории направлено уже почти 300 миллионов рублей, — сообщила заместитель министра здравоохранения Приморья Оксана Соловьева.

В числе купленных препаратов есть и те, которые раньше жителям региона приходилось приобретать самостоятельно.

Впервые приобретен иммуноглобулин для беременных с отрицательным резус-фактором — почти 2400 доз. Он способствует профилактике резус-конфликтов и гемолитической болезни новорожденных и ранее пациентки приобретали препарат, стоимость которого доходит до 5 тысяч рублей, самостоятельно.

Впервые закуплены препараты для пациентов, перенесших инсульты. Лекарства приобретаются по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Приобретено около двух десятков наименований различных лекарственных средств для лиц с сердечно-сосудистыми патологиями на общую сумму 49,1 миллиона рублей.

На вакцинопрофилактику затрачено более 150 миллионов рублей.

— Это профилактика пневмококковой инфекции, энцефалита, менингококковой инфекции, гепатита. Все вакцины направлены в муниципальные образования, — прокомментировала заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Сейчас в Приморье поступила очередная партия противоклещевого иммуноглобулина, которая также распределяется по территории края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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