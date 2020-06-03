10 скамеек за 10,8 миллионов рублей хотят установить возле здания правительства Приморья
Администрация Владивостока 1 июня открыла на сайте «Единой информсистемы в сфере закупок» аукцион по поиску подрядчика, готового за 10 811 105 рублей или меньше, установить возле здания Правительства Приморского края (Светланская, 22): десять скамеек, десять вазонов и пять урн.
Техзадание гласит, что скамейки, вазоны и урны должны быть отделаны гранитной плиткой цвета «Тан Браун». Вазоны будут двух видов: в ведомости объемов работ они обозначены как «большой» и «лодочка».
Согласно требованиям аукциона работы изготовлению и размещению «малых архитектурных форм из гранита» должны быть закончены к 31 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU