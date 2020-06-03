«Машина всмятку»: смертельная авария на приморской трассе унесла жизни женщины и ребенка

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:49:54+03:00

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3 июня на дороге в пригороде Лесозаводска случилась настоящая трагедия – в ДТП с участием легковушки и большегруза погибли женщина и ребенок. По предварительной информации, Toyota Carina выехала на встречную полосу.

Авария произошла недалеко от села Полевое. Подробности происшествия сейчас еще выясняются. Стоит отметить, что ЧП случилось на опасном участке трассы – на затяжном закрытом повороте. К тому же, по словам местных жителей, дорожное покрытие здесь оставляет желать лучшего, ямы встречаются довольно часто. У ГАЗ-38 практически не было возможности избежать столкновения, водитель военной машины попросту не успел среагировать на появившееся препятствие.

– Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Погибли два человека. Причины ДТП сейчас выясняются, – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД России по Приморскому краю.

На месте трагедии работают специалисты экстренных служб. Фото: Фото: предоставлено очевидцами

От удара большегруз перевернулся на бок. Водитель легковой машины оказался зажат в салоне. О степени тяжести травм автомобилиста пока судить сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782848" frameborder="0"></iframe> В аварии на приморской трассе погибли женщина и ребенок.Видео:vseobovsem_lesozavodsk

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ИСТОЧНИК KP.RU