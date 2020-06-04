В Уссурийске коронавирус помешал продаже мороженного
Судебные приставы в Уссурийске приостановили деятельность киоска «Мороженое» на 13 суток. Ранее надзорные органы выявили у предприятия нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции. По информации пресс-служба УФССП России по Приморскому краю, индивидуальный предприниматель не организовал должным образом профилактические и дезинфекционные мероприятия в помещении киоска, чем создал угрозу жизни и здоровью окружающих. Теперь бизнесмен привлечен к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ.
Киоск с любимым в летнее время лакомством опечатан судебным приставом-исполнителем. Представитель ведомства на протяжении всего срока административного приостановления будет проводить проверку надлежащего исполнения решения суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU