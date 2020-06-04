Электрички Владивостока на время меняют свое расписание

4 Июнь 2020 2020-06-04T03:04:02+03:00

О проведении ремонтных работ на железнодорожных путях сообщил "Экспресс Приморья"

Изменить размер текста: A A

Изменения в расписании пригородных поездов произойдут с 05 июня по 02 июля 2020 года в Приморском крае, информирует сайт "Экспресс Приморья".

В связи с проведением ремонтных работ 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля:

№6403/6406 «Тихоокеанская - Владивосток» курсирует РАНЬШЕ от расписания на 3 – 1 минуту.

Изменения в расписании. Скриншот сайт "Экспресс Приморья"

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля 2020 года изменяется расписание электропоездов из Владивостока:

№7101/7102 «Владивосток – Аэропорт Кневичи» (в расписании от ст.Владивосток – 07:10) от ст.Артем и далее позже от расписания на 9 минут;

№6461 «Владивосток – Партизанск» - по рабочим дням

№6461/6460 «Владивосток – Тихоокенская» - по Сб, Вс (в расписании от ст.Владивосток – 07:25) от ст.Артем-2 и далее позже от расписания на 4 минуты;

№7103/7104 «Владивосток – Аэропорт Кневичи» (в расписании от ст.Владивосток – 09:02) от ст.Артем и далее позже от расписания на 8 минут;

№6479/6486 «Владивосток – М.Астафьева» (в расписании от ст.Владивосток – 14:00) от ст.Артем и далее позже от расписания на 1 - 4 минут;

№7109/7110 «Владивосток – Аэропорт Кневичи» (в расписании от ст.Владивосток – 18:00) от ст.Артем и далее позже от расписания на 2 минуты;

№6401/6404 «Владивосток - Тихоокеанская» (в расписании от ст.Владивосток – 18:30) от ст.Шкотово и далее позже от расписания на 4 минуты.

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля 2020 года изменяется расписание электропоездов во Владивосток:

№7304 «Океанская – Мыс Чуркин» (в расписании от ст.Океанская – 07:13) курсирует позже от расписания на 4 минуты;

№6344 «Надеждинская - Владивосток» - по раб дн (в расписании от ст.Надеждинская – 07:01)курсирует позже от расписания на 3 мин

№7301/7302 «М.Чуркин - Владивосток» - по раб дн (в расписании от ст.М.Чуркин – 07:16) курсирует позже от расписания на 5 минут;

№6464 «Партизанск - Владивосток» (в расписании от ст.Партизанск – 13:32) курсирует позже от расписания на 2 - 7 минут;

№6482 «Партизанск – Владивосток» - по раб дн (в расписании от ст.Партизанск– 17:38) курсирует позже от расписания на 4 - 9 минут;

№6459/6482 «Тихоокеанская – Владивосток» - по Сб, Вс (в расписании от ст.Тихоокеанская – 16:15) курсирует позже от расписания на 4 - 9 минут.

6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля 2020 года изменяется расписание электропоездов:

№6342 «Раздольное – Владивосток» (в расписании от ст.Раздольное – 05:56) курсирует позже от расписания на 4 минуты;

№6443/6444 «Артем-1 – Владивосток» (в расписании от ст.Артем-1 – 06:15) курсирует позже от расписания на 4 - 6 минут;

№6440 «Смоляниново – Владивосток» (в расписании от ст.Смоляниново – 06:03) курсирует позже от расписания на 3 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU