2020-06-04T03:22:06+03:00
Общество

Летите во Владивосток из Москвы или Новосибирска? Приготовьте справку об отсутствии COVID-19

О новых правилах для пассажиров сообщил аэропорт Владивостока
Никита СЕРГЕЕВ
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Некоторым пассажирам придtтся запасаться справками об отсутствие COVID-19Некоторым пассажирам придtтся запасаться справками об отсутствие COVID-19Фото: Сергей БАЛАНОВ
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В официальном аккаунте Twitter аэропорта Владивосток имени Арсеньева появилось сообщение о новых правилах для пассажиров прибывающих в Приморский край. Теперь гражданам прилетающим из Москвы и Новосибирска рекомендовано иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Более того лабораторные обследования необходимо проводить не более чем за два дня до прибывания во Владивосток.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, возвращающиеся в Приморье жители края, которые не смогут предъявить справку об отсутствии заболевания будут направляться на карантин на 14 дней, а пассажиры не имеющие прописки в Приморье — в обсерваторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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