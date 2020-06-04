2020-06-04T05:40:24+03:00
Общество

На получение звания «Почетного гражданина Владивостока» рекомендованы Александр Ткачук и Сергей Кондратенко

В Думе города состоялось заседание комиссии по присвоению звания в 2020 году
Константин МИХАЙЛОВ
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На заседании комиссии и по присвоению звания "Почетный гражданин Владивостока". Фото: Сергей МАТЛИННа заседании комиссии и по присвоению звания "Почетный гражданин Владивостока". Фото: Сергей МАТЛИН
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Сегодня. 4 июня, в Думе Владивостока состоялось первое и единственное заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока». В этом, юбилейном для города году, почетное звание присвоят сразу двум достойным людям столицы Приморья.

Комиссия провела голосование по кандидатурам, которые были выдвинуты предприятиями и организациями города ранее. Всего члены комиссии проголосовали по 11 фамилиям.

Думе Владивостока к присвоению звания «Почетный гражданин города Владивостока» комиссия рекомендовала кандидатуры Ткачука Александра Алексеевича и Кондратенко Сергея Константиновича. По обеим кандидатурам члены комиссии проголосовали единогласно.

Голосование по кандидатуре известного приморского галериста Александра Городнего, которого выдвинули своим кандидатом 42 организации Владивостока, было первым в списке. Голоса комиссии разложились следующим образом: за — 0, против — 2, воздержались — 6 человек.

СПРАВКА:

Александр Алексеевич Ткачук — владивостокский писатель и спортсмен, семикратный чемпион Европы и чемпион Мира по пауэрлифтингу.

Сергей Константинович Кондратенко — председатель Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

В состав комиссии, утвержденный решением Думы города Владивостока, вошли депутаты Людмила Таран, Виктор Федоров, Василиса Ходнева, первый заместитель главы администрации города Владивостока Ольга Козерацкая, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Андрей Вишня, начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна Грачева, почетные граждане города Владивостока - Геннадий Лазарев, Валерий Тарабаров, Владимир Чубай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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