2020-06-04T05:05:19+03:00
Происшествия

«Вся горечь и печаль в этом видео»: на самом крутом спуске Владивостока загорелся автомобиль

Владелице оставалась лишь эмоционально размахивать руками, пока кроссовер уничтожает огонь [видео]
Ярослав ЮРИН
Поделиться:
Кроссовер загорелся прямо во время движенияКроссовер загорелся прямо во время движенияФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Ситуации, в которой оказалась 4 июня водитель Hyundai Tucson, явно не позавидуешь. На самом крутом из спусков во Владивостоке, у девушки загорелась машина. Блондинка успела выбежать из авто и даже вытащила какие-то вещи. Однако перед огнем автолюбительница оказалась бессильна, поэтому вынуждена была просто стоять и наблюдать, как горит авто. К счастью, спасти машину от полного уничтожения смогли подоспевшие пожарные.

ЧП случилось на улице Капитана Шефнера. Дым из-под капота Tucson повалил во время спуска с проспекта Красоты к «Авангарду». Тревожный вызов в пожарную охрану поступил в 08:24.

– Спустя 3 минуты на место прибыл пожарный расчет огнеборцев. В ходе разведки было установлено, что горит двигатель и частично приборная панель в автомобиле, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Огонь удалось локализовать в 08:29, а полностью ликвидировать в 08:45. Судя по видео, которое опубликовано в популярном автомобильном сообществе, минуты ожидания для девушки оказались настоящей пыткой. На кадрах отчетливо заметно, как блондинка кому-то звонит, эмоционально размахивая руками и топая ногами, видимо от досады.

Во Владивостоке на дороге загорелся автомобиль.Видео: dpskontrol125rus

«Сочувствую...вся горечь и печаль в этом видео...жесть», «Мне однажды сказали хорошую фразу «Спасибо Господи, что взял деньгами», сама жива – хорошо, а на машину можно заработать», «Мне жалко и машину и хозяйку» – с сочувствием отмечают пользователи сети.

Многие предполагают, что причиной происшествия могло стать замыкание проводки. Однако точно это сможет установить только эксперт.

– Короткое замыкание,в следствии запускания рук в проводку, установка сигналки, установка предохранителя большего номинала, дополнительные световые приборы, – делятся догадками автомобилисты.

Огонь успел уничтожить переднюю часть машины, площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Приморья сдал тест на коронавирус
Большинство жителей Владивостока готовы копить для детей, выяснила «Сбербанк страхование жизни»
«Вся горечь и печаль в этом видео»: на самом крутом спуске Владивостока загорелся автомобиль
Новые смерти: в Приморье от коронавируса уже скончался 21 человек
На получение звания «Почетного гражданина Владивостока» рекомендованы Александр Ткачук и Сергей Кондратенко
Накренившаяся на мосту во Владивостоке опора уличного освещения напугала автомобилистов
Летите во Владивосток из Москвы или Новосибирска? Приготовьте справку об отсутствии COVID-19
Электрички Владивостока на время меняют свое расписание
Сразу четыре машины «догнали» друг друга на проспекте 100-летия Владивостока
Приморцы будут поправлять Конституцию на свежем воздухе
В Уссурийске коронавирус помешал продаже мороженного
Новейший корвет, построенный для ТОФ, отправился из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток
Приморье и АСИ обновили соглашение о сотрудничестве
Важное заявление Олега Кожемяко по ситуации с COVID-19: нельзя пускать ситуацию на самотек
Грозит ли Перинатальному центру в Приморье закрытие
Синоптики уточнили, какие районы Приморья больше всего пострадают от дождей 4 и 5 июня
Расчитывать стоимость аренды пляжей Владивостока с помощью спутников предлагают в ДВФУ
«Машина всмятку»: смертельная авария на приморской трассе унесла жизни женщины и ребенка
10 скамеек за 10,8 миллионов рублей хотят установить возле здания правительства Приморья
Бесплатных лекарств в Приморье стало больше, утверждает правительство края
Приморье стремительно теряет людей: за три месяца население края уменьшилось на 2700 человек
Выращивать медуз на качественно новом уровне будут в Приморском океанариуме
Шесть автомобилей «Восточной верфи» арестованы судебными приставами Владивостока
Зеленые «байдарки» появятся на берегу озера Юность во Владивостоке
Количество авиарейсов Владивосток — Москва «Аэрофлот» увеличит в 2 раза