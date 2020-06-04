«Вся горечь и печаль в этом видео»: на самом крутом спуске Владивостока загорелся автомобиль

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:05:19+03:00

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Ситуации, в которой оказалась 4 июня водитель Hyundai Tucson, явно не позавидуешь. На самом крутом из спусков во Владивостоке, у девушки загорелась машина. Блондинка успела выбежать из авто и даже вытащила какие-то вещи. Однако перед огнем автолюбительница оказалась бессильна, поэтому вынуждена была просто стоять и наблюдать, как горит авто. К счастью, спасти машину от полного уничтожения смогли подоспевшие пожарные.

ЧП случилось на улице Капитана Шефнера. Дым из-под капота Tucson повалил во время спуска с проспекта Красоты к «Авангарду». Тревожный вызов в пожарную охрану поступил в 08:24.

– Спустя 3 минуты на место прибыл пожарный расчет огнеборцев. В ходе разведки было установлено, что горит двигатель и частично приборная панель в автомобиле, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Огонь удалось локализовать в 08:29, а полностью ликвидировать в 08:45. Судя по видео, которое опубликовано в популярном автомобильном сообществе, минуты ожидания для девушки оказались настоящей пыткой. На кадрах отчетливо заметно, как блондинка кому-то звонит, эмоционально размахивая руками и топая ногами, видимо от досады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782991" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке на дороге загорелся автомобиль.Видео: dpskontrol125rus

«Сочувствую...вся горечь и печаль в этом видео...жесть», «Мне однажды сказали хорошую фразу «Спасибо Господи, что взял деньгами», сама жива – хорошо, а на машину можно заработать», «Мне жалко и машину и хозяйку» – с сочувствием отмечают пользователи сети.

Многие предполагают, что причиной происшествия могло стать замыкание проводки. Однако точно это сможет установить только эксперт.

– Короткое замыкание,в следствии запускания рук в проводку, установка сигналки, установка предохранителя большего номинала, дополнительные световые приборы, – делятся догадками автомобилисты.

Огонь успел уничтожить переднюю часть машины, площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.

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ИСТОЧНИК KP.RU