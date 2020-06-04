2020-06-04T04:56:20+03:00
Общество

Большинство жителей Владивостока готовы копить для детей, выяснила «Сбербанк страхование жизни»

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69% жителей Владивостока считают необходимым откладывать деньги на поддержку детей. Такого мнения придерживаются и молодые родители, и зрелые люди. Самые распространенные цели накоплений — оплата образования и покупка детям квартиры, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного 37 крупных и средних городах.

Женщины более склонны к накоплениям для ребенка. На вопрос «Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?» положительно ответили 65% представительниц прекрасного пола. Доля мужчин, считающих необходимым откладывать для детей, тоже довольна высока — 59%.

Откладывать деньги для детей считают правильным родители всех возрастов. В группе опрошенных от 18 до 30 лет копить для ребенка считают нужным 64%. Среди россиян в возрасте от 30 до 40 лет этой точки зрения придерживаются 67%. В наибольшей степени склонны к накоплению на детей те, кому сегодня от 40 до 50 лет, — это 78% респондентов из этой возрастной группы. С этим также согласны 48% родителей в возрасте от 50 до 60 лет и 37% тех, кто старше 60.

Участников опроса, готовых копить для детей, попросили также назвать цели накоплений. 70% сообщили, что готовы откладывать деньги на образование детей, 53% — чтобы купить ребенку квартиру. 14% опрошенных считают нужным копить, чтобы у детей были деньги, когда они вырастут, 12% — на лечение, а 8% — чтобы передать деньги по наследству.

Среди опрошенных жителей Владивостока на нужды детей считают необходимым копить 69%. Это соответствует среднему уровню по России. Больше всего тех, кто считает, что делать это нужно, в Махачкале — 84% опрошенных, меньше всего в Санкт-Петербурге и Москве — 34% и 44% соответственно. Достойную сумму накоплений для детей жители Владивостока оценивают в 4,1 млн рублей.

«Обеспечить финансовое будущее своих детей – естественное стремление родителей, что подтверждается и выводами исследования компании «Сбербанк страхование жизни». Если раньше для формирования накоплений россияне, как правило, выбирали вклады, то сегодня мы отмечаем существенный рост интереса к программам накопительного страхования жизни. НСЖ дает клиенту возможность копить дисциплинированно, выбрав комфортную сумму для регулярного пополнения в течение длительного срока, и сформировать достойный капитал к любым значимым событиям в жизни вашего ребенка», - отметила заместитель управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк Оксана Шухат.

В целом, поддержка детей старшим поколением — распространенное в России явление: 40% участников опроса, имеющих взрослых детей, помогают им материально, а 44% представителей молодежи и людей среднего возраста сообщили, что получают помощь от родителей и старших родственников.

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

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