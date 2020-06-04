У Leo 106М с «Земли леопарда» появилась японское имя и собственный Хранитель

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:16:59+03:00

Люди и организации вносят свой вклад в сохранение самой редкой в мире крупной кошки

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Еще один пятнистый хищник, обитающий на «Земле леопарда», приобрел своего собственного Хранителя. Им стал ни один человек, а целый коллектив — российский офис Brother (ООО «Бразер»). Теперь у взрослого самца под кодовым обозначением Leo 106М есть свое собственное имя — Ониисан. В переводе с японского это означает — старший брат. Выбор имени для подопечного подчеркивает японские корни компании.

Действующая в нацпарке эксклюзивная программа «Хранители леопарда», дает возможность человеку или организации, внесшим вклад в сохранение природы, не только выбрать имя редкому хищнику, но и следить за судьбой леопарда посредством фото- и видео материалов.

Компания Brother (ООО «Бразер») занимается производством офисной техники и разработкой решений для печати и сканирования. А кроме того почти два года является партнером АНО «Дальневосточные леопарды». Ежеквартально компания перечисляет фонду часть средств от продажи четырех наиболее популярных тонер-картриджей для лазерных принтеров и МФУ Brother.

— Неся в каждый офис, каждый дом, на каждое предприятие идею сохранения дикой природы, Brother делает дом леопарда более безопасным и уютным, а общество — здоровее и богаче, — считает генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало.

Сейчас Ониисан, живущий в долине реки Барабашевка, вступает в период расцвета сил, сообщает пресс-служба нацпарка. Возраст животного около 5 лет. Будто подтверждая собственную силу, леопард расширяет территорию своих владений — за последний год его участок увеличился почти в два раза.

СПРАВКА:

«Дальневосточные леопарды» — автономная некоммерческая организация, созданная в 2011 году для изучения, сохранения и восстановления популяции самой редкой крупной кошки мира. Является ключевым партнером нацпарка «Земля леопарда».

Помимо ООО «Бразер», в программе «Хранители леопарда» принимают участие издательский дом «Комсомольская правда», киноактеры Стивен Сигал и Памела Андерсон, телеведущий Николай Дроздов, полномочный представитель президента в ДФОЮрий Трутнев, телерадиовещательная компания ВГТРК, ОАО «Газпромбанк», корпорация «Росатом» и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU