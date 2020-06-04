Два «стадиона «Лужники» продезинфицировали специалисты ГОЧС в Приморье

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:09:11+03:00

Более тысячи человек ежедневно участвуют в крае в санитарной обработке общественных пространств

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В 4 раза увеличилась за последние полторы недели площадь территорий продезинфицированных в Приморье специалистами краевого министерства ГОЧС, утверждает официальный сайт правительства края. Сообщается что, только за минувшие сутки обработано 70 объектов и 32 единицы автотранспорта — всего более 18 тысяч квадратных метров площадей.

«Дезинфекция проведена в Шкотовском, Яковлевском, Кировском, Хасанском, Черниговском и Дальнегорском районах, в Октябрьском, Пограничном, Хорольском и Ханкайском округах, в Дальнегорском городском округе», — информирует министерство.

По состоянию на 4 июня специалисты обработали дезинфицирующими средствами более 466 тысяч квадратных метров на территории региона. Это в два с лишним разом больше, чем площадь столичного стадиона «Лужники». Активность обработки значительно выросла в последнее время. В работе задействовано 1 047 человек и 329 единиц техники краевых пожарных подразделений.

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ИСТОЧНИК KP.RU