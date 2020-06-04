2020-06-04T09:15:39+03:00
Общество

Минздрав Приморья купит 10 анализаторов, выявляющих наличие антител к COVID-19

Это позволит находить среди приморцев людей, обладающих иммунитетом к новому коронавирусу
Никита СЕРГЕЕВ
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Новые препараты закупает Минздрав ПриморьяНовые препараты закупает Минздрав ПриморьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство здравоохранения Приморского края закупает иммунохемилюминесцентные анализаторы, позволяющие с высокой степенью точности обследовать кровь на инфекции, в том числе на COVID-19. Как сообщила региональный министр Анастасия Худченко, современное лабораторное оборудование позволит точно и количественно определять наличие у человека антител к коронавирусу.

Глава медицинского ведомства пояснила, что выявление на амбулаторном этапе людей со сформированными антителами (имеющих иммунитет к вирусу), даст возможность не тестировать человека в дальнейшем и не проводить ему ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию.

— Мы закупаем 10 таких анализаторов. Они будут установлены в крупных медицинских организациях — Владивостока, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Дальнегорска и Лесозаводска. Пациента будут обследовать на амбулаторном этапе — то есть в поликлинике, — уточнила Анастасия Худченко и подчеркнула, что тестирование на антитела к COVID-19 у приморцев будут проводить бесплатно, но только по показаниям.

Отличие теста на коронавирус от теста на антитела в том, что первый определяет болен ли человек в данный момент, а второй показывает переболел ли человек инфекцией или нет. Для теста на антитела берут кровь из вены.

Региональный минздрав заверил, что в дальнейшем анализаторы будут задействованы для определения антител и к другим инфекциям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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