Губернатор Приморья Олег Кожемяко: «Дети с ОРВИ в день ЕГЭ будут сдавать его позже»

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:46:55+03:00

Экзамены пройдут в этом году с замером температур на входе, ученики будут в масках и перчатках [видео]

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил ход подготовки региона к ЕГЭ с профильным министром Натальей Бондаренко. По его словам, организаторам экзаменов в этом году придется особое внимание уделить заботе о здоровье.

«В этом году среди наших первостепенных задач еще и обеспечение безопасности детей и педагогов во время экзамена: начиная от проверки термометрии на входе в здание, заканчивая обязательным использованием масок, перчаток и соблюдением дистанции. Все эти рекомендации Роспотребнадзора будут учтены, - заявил Олег Кожемяко. - Кроме этого дети, у которых в день сдачи ЕГЭ появятся признаки ОРВИ, будут сдавать экзамен позже, как только выздоровеют.

Напомним, в 2020 году ЕГЭ в Приморье пройдет из-за коронавируса по-новому. Сначала пройдут пробные испытания - 29-30 июня без участия детей. Сами экзамены начнутся с 3 июля. Новый подход к рассадке детей в учебных классах – не более 9-11 человек одновременно в классе на расстоянии минимум 1,5 метра.

Ученики, которые не наберут минимальное количество баллов, не смогут пересдать экзамены текущим летом. Ранее для этого были предусмотрены резервные дни, но теперь их отдают под сдачу ЕГЭ теми учениками, которые не успели сделать это в основном потоке из-за редкой рассадки. Теперь если не дал ЕГЭ с первого раза – не попадешь в вуз. Вместе с тем, есть и притное послабление – если раньше ученик не сдавал один из основных предметов и оставался без аттестата, в этом – аттестат получат все, даже те дети, которые откажутся от сдачи ЕГЭ.

Ранее в краевом минобре сообщали, что ЕГЭ в 2020 году необходимо сдавать только тем учащимся, которые планируют поступать в вузы. ОГЭ для девятиклассников текущим летом проводить и вовсе не будут - аттестацию учащихся по всем предметам, в том числе русскому языку и математике, проведут по текущим оценкам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783030" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья - про ЕГЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU