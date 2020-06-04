2020-06-04T14:09:26+03:00
Общество

Еще две тонны зерна передали волонтеры зоопарку «Садгород»

Помощь в приобретении корма для животных оказали члены фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморья
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Зоопарку «Садгород», закрытому из-за пандемии коронавирусной инфекции, передали 3 июня очередную партию зерна для животных. Его приобрели краевые депутаты Александр Щербаков, Сергей Слепченко, Игорь Чемерис и председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

Зоопарк «Садгород», расположенный в пригороде Владивостока, закрыт уже третий месяц. В то же время кормить и ухаживать за животными, лечить, обогревать нужно каждый день - в зоопарке «Садгород» сегодня самая большая коллекция животных по видовому разнообразию во всем дальневосточном регионе. Основной доход учреждению приносили именно посетители, в связи с чем его руководство обратилось к общественности с просьбой оказать финансовую поддержку, либо помочь с приобретением корма для питомцев.

«Единая Россия» сразу откликнулась на призыв зоопарка о помощи. Волонтеры оперативно доставили в учреждение питание для его питомцев – сухой корм для кошачьих, овощи, фрукты и крупы, а через некоторое время привезли две тонны зерна.

"С депутатами от партии "Единая Россия" и волонтерами мы познакомились в этой непростой ситуации и нашли поддержку. Эта помощь имеет для нас большое значение. Овес для всех копытных нужен: и оленям и зебрам, ламе, верблюду, также добавляется в пищу страусам. Этого количества хватит примерно на 2-2,5 недели", - рассказал директор зоопарка "Садгород" Сергей Асновин.

Напомним, в середине мая партийцы также передали руководству зоопарка сертификат на 300 тысяч рублей, тогда же было принято решение о дополнительной закупке еще двух тонн корма.

Гуманитарную помощь для подопечных этого живого уголка природы доставили в зоопарк активисты регионального волонтерского центра.

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Новости 24
Еще две тонны зерна передали волонтеры зоопарку «Садгород»
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