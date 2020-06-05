Вероятность 40%: синоптики обещают Владивостоку дождь на вечер, Уссурийску - грозу
Погоду в Приморье 5 июня определяют фронтальные разделы циклона. В крае обещают переменную облачность и местами небольшой кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, утром туман, передает «Примпогода». Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +19...+24°C.
Небольшой кратковременный дождь с вероятностью 40% во Владивостоке возможен вечером. Температура воздуха +19...+21°C. В Уссурийске возможна гроза, температура воздуха +22...+24°C. А вот в Находке преимущественно без осадков. Температура воздуха +21...+23°C.
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ИСТОЧНИК KP.RU