2020-06-05T00:23:25+03:00
Общество

Вероятность 40%: синоптики обещают Владивостоку дождь на вечер, Уссурийску - грозу

Грозы и порывистый ветер возможны в отдельных районах края
Сергей БАЛАНОВ
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Синоптики обещают дождьСиноптики обещают дождьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погоду в Приморье 5 июня определяют фронтальные разделы циклона. В крае обещают переменную облачность и местами небольшой кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, утром туман, передает «Примпогода». Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +19...+24°C.

Небольшой кратковременный дождь с вероятностью 40% во Владивостоке возможен вечером. Температура воздуха +19...+21°C. В Уссурийске возможна гроза, температура воздуха +22...+24°C. А вот в Находке преимущественно без осадков. Температура воздуха +21...+23°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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