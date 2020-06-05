Момент странной аварии в Находке попал на видео: микроавтобус на боку докатился до памятника

5 Июнь 2020 2020-06-05T01:04:03+03:00

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Паблик происшествий dpskontrol125rus опубликовал в Инстаграме видео ДТП из Находки, которое произошло 4 июня во второй половине дня. На нем виден сам момент аварии - микроавтобус внезапно заносит на обочину, где он сбивает дорожный знак, падает на бок и докатывается до стены Мемориала Победы.

Перевернуться автобусу «помогли» ступеньки перед мемориалом. А вот что заставило резко свернуть на обочину – не понятно. Судя по видео, хоть оно и плохого качества, другие участники движения водителю не мешали. Возможно, лопнуло колесо, считают те, кто посмотрел видео. Они же, кстати, обратили внимание на то, что в первые мгновения после ДТП никто из тех водителей, что проезжали мимо, не стали останавливаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783179" frameborder="0"></iframe> Микроавтобус в Находке врезался в памятник.

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ИСТОЧНИК KP.RU