Момент странной аварии в Находке попал на видео: микроавтобус на боку докатился до памятника
Паблик происшествий dpskontrol125rus опубликовал в Инстаграме видео ДТП из Находки, которое произошло 4 июня во второй половине дня. На нем виден сам момент аварии - микроавтобус внезапно заносит на обочину, где он сбивает дорожный знак, падает на бок и докатывается до стены Мемориала Победы.
Перевернуться автобусу «помогли» ступеньки перед мемориалом. А вот что заставило резко свернуть на обочину – не понятно. Судя по видео, хоть оно и плохого качества, другие участники движения водителю не мешали. Возможно, лопнуло колесо, считают те, кто посмотрел видео. Они же, кстати, обратили внимание на то, что в первые мгновения после ДТП никто из тех водителей, что проезжали мимо, не стали останавливаться.
Микроавтобус в Находке врезался в памятник.
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ИСТОЧНИК KP.RU