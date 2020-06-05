2020-06-05T01:04:03+03:00
Происшествия

Момент странной аварии в Находке попал на видео: микроавтобус на боку докатился до памятника

Другие водители, видя аварию, даже не остановились [видео]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Фомент аварии. Фото: dpskontrol125rusФомент аварии. Фото: dpskontrol125rus
Изменить размер текста:

Паблик происшествий dpskontrol125rus опубликовал в Инстаграме видео ДТП из Находки, которое произошло 4 июня во второй половине дня. На нем виден сам момент аварии - микроавтобус внезапно заносит на обочину, где он сбивает дорожный знак, падает на бок и докатывается до стены Мемориала Победы.

Перевернуться автобусу «помогли» ступеньки перед мемориалом. А вот что заставило резко свернуть на обочину – не понятно. Судя по видео, хоть оно и плохого качества, другие участники движения водителю не мешали. Возможно, лопнуло колесо, считают те, кто посмотрел видео. Они же, кстати, обратили внимание на то, что в первые мгновения после ДТП никто из тех водителей, что проезжали мимо, не стали останавливаться.

Микроавтобус в Находке врезался в памятник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вам известны подронбости этой истории, сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнес Владивостока сможет не платить аренду за землю до нового года
Девушка выпила и набросилась на полицейского в одном из дворов Владивостока
Момент странной аварии в Находке попал на видео: микроавтобус на боку докатился до памятника
Вероятность 40%: синоптики обещают Владивостоку дождь на вечер, Уссурийску - грозу
Еще две тонны зерна передали волонтеры зоопарку «Садгород»
Полиция шутку не оценила: «Супермена» из Уссурийска наказали за несанкционированный «полет» по городу
«Чувствует себя хорошо»: пришли результаты теста губернатора Приморья на коронавирус
Жители Владивостока оборвали линию контактного центра МФЦ в попытках записаться на прием
Губернатор Приморья Олег Кожемяко: «Дети с ОРВИ в день ЕГЭ будут сдавать его позже»
Минздрав Приморья собрался бесплатно тестировать на антитела к COVID-19
Два «стадиона «Лужники» продезинфицировали специалисты ГОЧС в Приморье
Приморцы научились экономить на связи: большинство абонентов выбирают тарифы «три в одном»
У Leo 106М с «Земли леопарда» появилась японское имя и собственный Хранитель
Приморский тигренок-сирота после двух недель реабилитации почувствовал себя лучше
Словно из ада: встреча в темноте с табуном лошадей на приморской трассе закончилась печально
Губернатору Приморья пришлось сдать тест на коронавирус
Большинство жителей Владивостока готовы копить для детей, выяснила «Сбербанк страхование жизни»
«Вся горечь и печаль в этом видео»: на самом крутом спуске Владивостока загорелся автомобиль
Новые смерти: в Приморье от коронавируса уже скончался 21 человек
На «Почетного гражданина Владивостока» рекомендовали боксера-писателя и председателя Совета ветеранов