2020-06-05T01:17:28+03:00
Происшествия

Девушка выпила и набросилась на полицейского в одном из дворов Владивостока

Теперь 17-летей драчунье грозит до 5 лет лишения свободы
Сергей БАЛАНОВ
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Дело было 27 мая 2020 года в районе одного из домов по Океанскому проспекту. Компания нетрезвых людей решила послушать громкую музыку под окнами спящих соседей. На место, естественно, приехал наряд полиции.

Сотрудники сначала попросили по-хорошему. Но требование прекратить нарушать общественный порядок понравилось не всем, и вот одна несовершеннолетняя особа, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, при этом точно зная, что женщина перед ней - это сотрудник полиции при исполнении, полезла на конфликт.

Со слов полицейских, девушка применила насилие в отношении представителя власти, а именно «несколько раз ударила рукой в область лица».

Как и следовало ожидать, следком возбудил в отношении 17-летней девушки уголовное дело. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, выясняю обстоятельства и причины произошедшего, назначена судебная экспертиза. Отметим, ч. 1 ст. 318 УК РФ (РФ (применение насилия в отношении представителя власти) предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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