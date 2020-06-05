Бизнес Владивостока сможет не платить аренду за землю до нового года

5 Июнь 2020 2020-06-05T02:46:12+03:00

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Предприниматели Владивостока сохранят арендованные земли до конца года даже если не смогут оплачивать аренду. Такое решение приняло правительство Приморского края. Мораторий на освобождение муниципальной земли и исключение записей об аренде из ЕГРН установили до 1 января 2021 год.

— Мы объявим моратории до конца года по различным направлениям имущественных отношений. Сейчас, в условиях коронавируса, нам не просто важно, а необходимо приостановить любую претензионную работу к предпринимателям, чтобы сохранить как можно больше участников рынка. Конечно же, действие моратория не будет распространяться на умышленно неисполняющих обязательства предпринимателей и тех, кто ведет незаконную деятельность, — заявила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

На территории Владивостока мораторий будет установлен:

— на выставление требований по освобождению земельных участков по договорам аренды муниципальной собственности для арендаторов с действующим бизнесом;

— на исключение записей об аренде из ЕГРН по договорам аренды земельных участков муниципального имущества.

Отмечается, что отсрочка выплат не будет распространяться на те случаи, по которым материалы уже направлены в суд.

Вера Щербина поручила профильным ведомствам совместно с бизнес-сообществом представить предложения по внесению изменений в законодательство, которые могли бы регулировать правоотношения сторон в этом вопросе, сообщает портал «Мой бизнес».

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ИСТОЧНИК KP.RU