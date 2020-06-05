Бизнес Владивостока сможет не платить аренду за землю до нового года
Предприниматели Владивостока сохранят арендованные земли до конца года даже если не смогут оплачивать аренду. Такое решение приняло правительство Приморского края. Мораторий на освобождение муниципальной земли и исключение записей об аренде из ЕГРН установили до 1 января 2021 год.
— Мы объявим моратории до конца года по различным направлениям имущественных отношений. Сейчас, в условиях коронавируса, нам не просто важно, а необходимо приостановить любую претензионную работу к предпринимателям, чтобы сохранить как можно больше участников рынка. Конечно же, действие моратория не будет распространяться на умышленно неисполняющих обязательства предпринимателей и тех, кто ведет незаконную деятельность, — заявила председатель правительства Приморья Вера Щербина.
На территории Владивостока мораторий будет установлен:
— на выставление требований по освобождению земельных участков по договорам аренды муниципальной собственности для арендаторов с действующим бизнесом;
— на исключение записей об аренде из ЕГРН по договорам аренды земельных участков муниципального имущества.
Отмечается, что отсрочка выплат не будет распространяться на те случаи, по которым материалы уже направлены в суд.
Вера Щербина поручила профильным ведомствам совместно с бизнес-сообществом представить предложения по внесению изменений в законодательство, которые могли бы регулировать правоотношения сторон в этом вопросе, сообщает портал «Мой бизнес».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU