2020-06-05T03:49:19+03:00
Общество

Прокуратуру попросили разобраться с «Почетным гражданином Владивостока»

Обращение в надзорное ведомство направили общественники столицы Приморья
Константин МИХАЙЛОВ
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Комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания "Почетный гражданин города Владивостока" 4 июня. Фото: сайт Думы ВладивостокаКомиссия по рассмотрению документов на присвоение звания "Почетный гражданин города Владивостока" 4 июня. Фото: сайт Думы Владивостока
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Обращение в Прокуратуру Владивостока с просьбой осуществить надзор за соблюдением Думой города муниципального правого акта «Положение о звании «Почетный гражданин города Владивостока» отправили общественники краевого центра. Произошло это 3 июня, за день до заседания комиссии по рассмотрению документов на присвоение почетного звания.

У инициативных горожан возникли вопросы по срокам проведения процедуры избрания почетного гражданина. Традиционно комиссия должна была начать работу в апреле и уже к 1 июня городская Дума определилась бы с выбором представленных кандидатур. Но в этом году из-за ситуации с пандемией сроки значительно сдвинулись. Ранее с вопросом о соответствии нормам действующего законодательства работы комиссии общественники обращались к председателю Думы Владивостока Андрею Брику. Пока официальный ответ от чиновника не поступил, но своеобразным ответом стало проведение заседания комиссии, которое долгое время откладывалось.

Это заседание 4 июня вызвало широкий общественный резонанс. Множество жителей города, среди которых немало известных людей, в социальных сетях высказали возмущение по поводу того, что члены комиссии фактически проигнорировали кандидатуру Александра Городнего. Директора галереи «Артэтаж» еще в феврале на получение почетного звания начали выдвигать различные городские организации. К окончанию регистрации кандидатов за Городнего «отдали свои голоса» уже более 40 организаций, учреждений и предпринимателей города. Однако ни один из членов комиссии за галериста не проголосовал, а двое проголосовали против.

Комиссией единогласно были выбраны два кандидата: председатель Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко и мастер спорта по боксу, тренер, председатель Приморского отделения Союза писателей России Александр Ткачук. 25 июня утверждать кандидатуры будет Дума города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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