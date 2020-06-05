ЕГЭ в Приморье начнется 3 июля

5 Июнь 2020 2020-06-05T04:29:08+03:00

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Министр образования края Наталья Бондаренко во время рабочей встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко сообщила о том, что государственная итоговая аттестация в крае начнется 3 июля. Бондаренко доложила, что в регионе уже оборудовано 73 пункта проведения экзаменов (ППЭ), в которых под ЕГЭ отведено 824 аудитории. В выпускных испытаниях планируют задействовать 3 085 педагогов.

Как рекомендует Роспотребнадзор, учеников во время государственной итоговой аттестации рассадят зигзагообразно с соблюдением «социальной дистанции» не менее 1,5 метра. Аудитории продезинфицируют до и после итоговой аттестации. Педагогов обеспечат масками и перчатками.

Министр образования попросила губернатора помочь с обеспечением бесконтактными термометрами, с помощью которых будет осуществляться температурный контроль учащихся.

— Уже определена дата голосования по поправкам в Конституцию России. Избирательные участки расположатся в том числе на базе школ, где позже будет проходить ЕГЭ, которые будут обеспечены бесконтактными термометрами. Можно было бы оставить их, чтобы исключить лишние траты, — сказала Наталья Бондаренко.

Губернатор заверил, что термометры обязательно оставят для последующего проведения ЕГЭ.

Министр также рассказала, что ведется работа по созданию Ситуационного центра ЕГЭ в Приморье — специального места, где общественные наблюдатели смогут контролировать ход государственной итоговой аттестации через видеокамеры, установленные в пунктах проведения экзаменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU