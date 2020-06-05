Убийца шестилетнего ребенка из Находки оказался психически нездоров

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:12:04+03:00

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Следственный комитет РФ по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела по убийству 6-летнего ребенка. В Находке в феврале этого года 24-летний мужчина у себя дома поссорился с младшим братом. Конфликт был незначительным и члены семьи, наблюдавшие за проиходящим, оказали просто в шоке, когда родственник внезапно схатил нож и нанес 3 удара в грудь и шею мальчика. После этого убийца выбежал из квартиры, но затем вернулся. При этом он абсолютно не помнил того, что сделал.

Следователь назначил проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая показала, что мужчина, как в момент совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством. Он не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, сообщила пресс-служба ведомства.

В связи тем, что мужчина нуждается в специальной медицинской помощи, материалы уголовного дела направлены в суд, который решит надо ли отправить гражданина на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

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ИСТОЧНИК KP.RU