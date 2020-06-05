Коронавирус в Приморье: 51 человек за сутки заболел, но 66 выздоровели

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:36:54+03:00

Коэффициент распространения инфекции в регионе постепенно снижается. Сегодня он составил — 2,3%.

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На очередном заседании штаба по борьбе с COVID-19 стало известно, что за истекшие сутки в Приморском крае зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших превысило число заболевших — выписаны 66 приморцев.

Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии — 2 262 человека. Справились с новой коронавирусной инфекцией 1 356 пациентов.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, темп прироста заболевших составил 2,3%. На данный момент протестированы уже 104 054 человека.

Один человек в минувшие сутки умер от коронавирусной инфекции.

Олег Кожемяко подчеркнул, что несмотря на положительную динамику по выздоровлениям, важно продолжать активную работу по борьбе с распространением инфекции и поручил усилить контроль за состоянием санитарных норм и правил на территории края.

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ИСТОЧНИК KP.RU