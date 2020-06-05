COVID-19 унес жизнь еще одного жителя Приморья
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье сообщил, что за минувшие сутки от инфекции умер один пациент.
«Скончавшийся — мужчина 60 лет. Почти неделю он занимался самолечением и был госпитализирован в инфекционный госпиталь по экстренным показаниям в тяжелом состоянии. Пациент длительное время страдал сахарным диабетом, а также имел ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем», — уточняет региональное министерство здравоохранения.
По состоянию на 5 июня общее число скончавшихся от COVID-19 — 22 человека.
С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в регионе заразились 2262 человек. Из них выздоровели — 1356.
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ИСТОЧНИК KP.RU