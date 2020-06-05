Подготовка к кинофестивалю «Меридианы Тихого» идет полным ходом

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:35:34+03:00

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Дирекция 18-ого Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» провела онлайн пресс-конференцию, на которой сообщила, что на суд жюри уже прислано 1382 фильма из 109 стран. Около 200 из них смогут увидеть гости мероприятия. Впервые в этом году будут представлены картины из Панамы, Гренландии, Судана и Маврикия. В программе фестиваля также есть новинки — планируется представить проект «Бриннеровские чтения». Американский актера театра и кино Юл Бриннер 100 лет назад, 11 июля 1920 года, родился во Владивостоке.

— Проект будет регулярным и включит не только показы кино, но и творческие встречи, театрализованные представления, — заявил программный директор кинофестиваля Юрий Гончаров.

В этом году, связи с текущей ситуацией в России и мире, было принято решение о переносе проведения «Меридианов Тихого» на осень: 10 — 16 октября.

— В этом году все пройдет по-особенному. Уже ведется вся необходимая подготовительная работа. Закупаются кресла — 2 000 штук, экраны, свет, звук, — отметил генеральный директор, художественный руководитель Ефим Звеняцкий.

Мероприятия кинофестиваля пройдут не только во Владивостоке, но и в Арсеньеве и Большом Камне.

Организаторы фестиваля также сообщили, что публике планируется показать новую картину российского режиссера Павла Лунгина.

— Я очень надеюсь, что осенью нам удастся встретиться. Привезу на кинофестиваль свою картину, израильско-русский фильм «Эсав». Это семейная драма о сложных человеческих отношениях, — рассказал Павел Лунгин.

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ИСТОЧНИК KP.RU