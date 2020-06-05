Зоопаркам Приморья позволят открыться

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:59:24+03:00

Но только в случае, если владельцы заведений соблюдут все требования, предъявляемые Роспотребнадзором

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Приморские зоопарки на открытом воздухе смогу начать работу. Однако принять посетителей они смогут только при строгом соблюдении всех мер безопасности, утвержденных Роспотребнадзором, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Приморья Олег Кожемяко.

— Мы можем и поддержать эти организации, и расширить возможности жителей края для прогулок. Главное, чтобы все было организовано с соблюдением необходимых санитарных требований, — сказал Кожемяко.

Было заявлено, что для возобновления работы зоопарки на открытом воздухе должны:

— обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метра и минимизировать возможные скопления людей на стойках при покупке входных билетов при помощи сигнальной разметки;

— организовать «входной фильтр» с обязательным проведением бесконтактной термометрии всем работникам в начале смены и посетителям;

— обеспечить, при возможности, на территории зоопарка приобретение посетителями средств индивидуальной защиты (масок);

— установить в местах общего пользования дозаторы с кожным антисептиком, обеспечить условия для соблюдения гигиены;

— каждые 2 часа производить влажную уборку и дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего пользования;

— обеспечить соблюдение персоналом зоопарка, при выполнении обязанностей, мер личной гигиены использование масок и перчаток;

— назначить ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение рекомендаций.

По-прежнему запрещено:

— входить в зоопарк организованным группам;

— заходить в помещения с содержанием животных закрытого типа (террариум и другие), контактной площадки на открытом воздухе;

— проводить экологические праздники, познавательно-развлекательные программы и другие массовые мероприятия;

— обслуживать граждан в кафе и других общепитах на территории;

— входить на территорию без масок и с проявлением ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк).

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ИСТОЧНИК KP.RU