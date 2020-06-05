Гостиницам и базам отдыха в Приморье разрешат работу на втором этапе снятия ограничений

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:40:41+03:00

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Мониторинги гостиниц и баз отдыха, расположенных на территории края, начнутся в ближайшее время. Распоряжение об этом отдал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Проверять заведения будут на готовность начать работу, когда регион вступит во второй этап снятия ограничений. По данным заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, речь идет минимум о 115 гостиницах, прошедших классификацию, и примерно 1200 базах отдыха.

В первую очередь соблюдаться должны санитарные требования в условиях эпидемии: обязательное использование персоналом средств индивидуальной защиты, регулярная дезинфекция помещений и т. д. Будет ограничена работа предприятий общественного питания, действующих при гостиницах.

— В целом работа по мониторингу гостиниц будет организована по образцу, как это делается сейчас с предприятиями торговли непродовольственными товарами. То есть предприятие подает уведомление о готовности приступить к работе и выполнении всех требований. Туда направляется группа мониторинга, которая подтверждает, что гостиница готова (или не готова) к работе, — конкретизировал руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур.

Второй этапа снятия ограничений при благоприятных обстоятельствах может быть начат 15 июня — на эту дату пока намечено завершение режима повышенной готовности в Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU