Бегемоты, лошади, олени, кролики, байдарки, домики хоббитов и многое другое появится на летних улицах Владивостока (ВИДЕО)

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:13:41+03:00

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Первую из только что прибывших во Владивосток топиарных фигур установили в Гайдамакском сквере. Как сообщает пресс-служба администрации города, в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне сквер решили украсить тематической композицией. Топиарная фигура изображает солдатскую каску и лежащую рядом алую гвоздику. Как ранее сообщала КП, в этом году в краевом центре появятся 30 топиарных фигур. Их объединят в 11 композиций в разных районах города.

— Городские территории мы украсим топиарными фигурами в виде людей, животных, растений, разных тематических композиций — одну из них можно увидеть в Гайдамакском сквере. Такие фигуры состоят из искусственного газона. Его преимущество в том, что он вечнозеленый и не требует особого ухода. Мы надеемся, что такие композиции станут излюбленными фотозонами для жителей нашего города, — рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации города Ольга Цой.

Установка топиарных фигур продолжится на следующей неделе. Управление дорог и благоустройства Владивостока, информирует, что в сквере Суханова появится композиция с кроликами, домиком хоббита, грибами и мальчиком с книгой, в Некрасовском сквере — фигуры оленят и косуль, в Центральном сквере — бегемоты в воде, в сквере Юнг — джентльмен и дама с зонтом, в районе остановки «Молодежная» — байдарки, на разделительной полосе в районе проспекта 100-летия Владивостока — лошадь с жеребенком, в сквере Городов-побратимов — дерево счастья, в сквере на Борисенко — мама с детьми, а на пересечении Луговой и Светланской установят композицию в виде морских львов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783208" frameborder="0"></iframe> Установка топиарной фигуры в Гайдамакском сквере Владивостока.Видео: пресс-служба администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU