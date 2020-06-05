Отменяют карантин и справки об отсутствии COVID для приезжающих в Приморье

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:09:40+03:00

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С воскресенья, 7 июня, в Приморском крае начнет действовать новый порядок въезда на территорию региона. Теперь, если у человека нет признаков ОРВИ, он не попадет на 14-дневный карантин, даже если он прибыл из неблагополучных по COVID-19 регионов или стран, и не имеет справки об отсутствии заболевания.

Путешественникам лишь нужно будет заполнить анкету по установленному образцу, где необходимо указать свои контактные данные, а также цель приезда и адреса проживания. Анкетирование проводится на борту самолета или в аэропорту.

С 7 июня это правило распространится и на международные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

После заполнения анкет гости и вернувшиеся домой жители края смогут отправиться к месту планируемого пребывания без помещения на 14-дневный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU