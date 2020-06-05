Автолихач в Приморье врезался в цистерну и перевернул ее

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:34:16+03:00

23-летний водитель уже дважды в этом году привлекался к ответственности за нарушение безопасности дорожного движения

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе 15 километра автодороги Артем — Находка — порт Восточный. На месте ДТП наряд Госавтоинспекции установил, что 23-летний водитель, управляя машиной Toyota Corolla, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Fuso Canter. От удара Mitsubishi опрокинулся. К счастью обошлось без пострадавших, но машины получили повреждения.

По данным ГИБДД водителя Toyota в 2020 году уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

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ИСТОЧНИК KP.RU