5 комфортабельных больших автобусов закупили для Владивостока коммерческие перевозчики

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:05:14+03:00

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Мэрия Владивостока сообщила о скором появлении на улицах города сразу восьми новых автобусов большой вместимости. Автобусы приобрели коммерческие перевозчики — компании «ВАК» и «Раннер», заключившие ранее контракт с крупным китайским автобусным производителем Yutong. На следующей неделе пять машин начнут курсировать по маршруту № 23 «Семеновская площадь — Автовокзал», оставшиеся три — выйдут на кольцевой маршруте № 49, следующий от железнодорожного вокзала.

Сообщается, что автобусы имеют высокий уровень комфортабельности. Вместимость каждого автобуса — 73 человека. Из них 26 посадочных и 46 стоячих мест. Предусмотрено также место для пассажира с ограниченными возможностями. Машины оборудованы системой кондиционирования, имеют низкий пол и аппарель для маломобильных граждан, оснащены электронным маршрутным указателем, а также автоинформатором, который объявляет остановочные пункты и номер маршрута. В салонах установлены видеокамеры, позволяющие водителю следить за всеми дверьми и контролировать внутреннее пространство.

В салоне. Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU