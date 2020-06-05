2020-06-05T10:18:25+03:00
Общество

В центре Владивостока с 10 июня начинаются репетиции парада Победы

До 24 июня на улицах города пройдет 4 репетиции
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: сайт администрации ВладивостокаФото: сайт администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Мэрия Владивостока сообщает о начале репетиций парада Победы на улицах города. Перенесенный в связи со сложной эпидбстановкой военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году состоится 24 июня. А репетиции к нему запланированы на 10, 13, 15, 20 июня.

Ближайшая репетиция Военного парада пройдет в среду, 10 июня, с 04:00 до 6:00. Движение автотранспорта будет ограничено по следующим улицам:

— Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

— Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

— Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

— Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

— Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экологичный банк: как Сбербанк помогает сохранению природы
Почти 1800 человек благодаря прокуратуре Владивостока получили 97 миллионов рублей долгов по зарплате
В центре Владивостока с 10 июня начинаются репетиции парада Победы
5 комфортабельных больших автобусов закупили для Владивостока коммерческие перевозчики
Автолихач в Приморье врезался в цистерну и перевернул ее
Почта России закупила новые автомобили для регионов Дальнего Востока
Отменяют карантин и справки об отсутствии COVID для приезжающих в Приморье
Бегемоты, лошади, олени, кролики, байдарки, домики хоббитов и многое другое появится на летних улицах Владивостока (ВИДЕО)
Гостиницам и базам отдыха в Приморье разрешат работу на втором этапе снятия ограничений
Зоопаркам Приморья позволят открыться
Подготовка к кинофестивалю «Меридианы Тихого» идет полным ходом
COVID-19 унес жизнь еще одного жителя Приморья
Коронавирус в Приморье: 51 человек за сутки заболел, но 66 выздоровели
Убийца шестилетнего ребенка из Находки оказался психически нездоров
ЕГЭ в Приморье начнется 3 июля
Прокуратуру попросили разобраться с «Почетным гражданином Владивостока»