В центре Владивостока с 10 июня начинаются репетиции парада Победы

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:18:25+03:00

До 24 июня на улицах города пройдет 4 репетиции

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Мэрия Владивостока сообщает о начале репетиций парада Победы на улицах города. Перенесенный в связи со сложной эпидбстановкой военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году состоится 24 июня. А репетиции к нему запланированы на 10, 13, 15, 20 июня.

Ближайшая репетиция Военного парада пройдет в среду, 10 июня, с 04:00 до 6:00. Движение автотранспорта будет ограничено по следующим улицам:

— Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

— Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

— Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

— Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

— Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

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ИСТОЧНИК KP.RU