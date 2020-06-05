Почти 1800 человек благодаря прокуратуре Владивостока получили 97 миллионов рублей долгов по зарплате

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:38:48+03:00

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Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока Приморского края установила, что ООО «СтройТранс-Газ-Восток» не выплатило своим 1760 сотрудникам заработную плату за март 2020 года на сумму более 97 миллионов рублей. Прокурор внес представление руководителю строительной компании, а также возбудил дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». По итогам рассмотрения дела виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Как сообщает сайт Прокуратуры Приморья, благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате полностью погашена.

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ИСТОЧНИК KP.RU