6 Июнь 2020 2020-06-06T03:05:21+03:00

Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 6 июня 2020: тепло и легкая облачность

Сегодня на всей территории края будет преимущественно без осадков

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Сегодня, 6 июня, синоптики прогнозируют в Приморье переменную облачность и почти что полное отсутствие осадков. Погоду в крае будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Максимальная температура воздуха составит +28°C, а ветер будет дуть с юго-запада.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер в течение дня будет умеренным, а к вечери немного усилится. Тем не менее, температура воздуха будет достигать до +23°C, в пригороде до 26°C.

В Уссурийске также стоит ожидать сегодня ясной погоды без каких-либо осадков, стоит ожидать лишь небольшую облачность. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха, как это традиционно бывает для континентальных районов края, будет выше, чем в прибрежных: воздух прогреется до +26°C.

В Находке сегодня ожидается переменная облачность, но также без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +14°C. В заливе Посьета +16°C. в заливе Находка +15°C.

ИСТОЧНИК KP.RU