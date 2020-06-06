Почта России общается с клиентами онлайн

6 Июнь 2020 2020-06-06T03:39:20+03:00

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Для улучшения качества обслуживания клиентов Почта России отправляет электронные извещения о поступлении и передвижении регистрируемых почтовых отправлений.

Электронное уведомление о вручении – это современный цифровой аналог бумажных извещений. Теперь, после обработки отправления, клиентам, оформившим электронную подпись, извещение приходит автоматически на электронную почту или в виде SMS на телефонный номер, который он указал при регистрации ПЭП. Пользователям мобильного приложения Почты России также поступает push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом.

Подключить услугу «Электронное уведомление» можно через мобильное приложение Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте www.pochta.ru.

Услуга позволяет отправителю после вручения письма получить скан-копию бланка извещения с указанием того, кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление (с личной подписью получателя) в разделе «Отслеживание» на сайте.

Скан-копия уведомления о вручении будет доступна для просмотра и скачивания еще в течение 6 месяцев.