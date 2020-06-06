В Находке начинают смягчать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
С сегодняшнего дня, 6 июня, в Находкинском городском округе начинают постепенно ослаблять действующий режим ограничений. Ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации здесь были предприняты особые ограничительные меры.
Так, начиная с 6 июня, в Находкинском городском округе можно ходить на пешие прогулки, заниматься физкультурой и спортом на улице группами не более двух человек с дистанцией между занимающимися не менее 5 метров. Сохраняется ряд ограничений: обязательно нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, использовать средства защиты органов дыхания.
К работе также возвращаются предприятия социально-бытового обслуживания, которым 18 марта запретили работать. Однако и здесь есть ряд ограничений. Разрешается открывать магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, парикмахерские, салоны красоты – после проверки их административными комиссиями на готовность соблюдения санитарных норм.
При этом, как заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, пропускной режим в Находке из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки будет сохранен.
ИСТОЧНИК KP.RU