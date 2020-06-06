2020-06-06T04:41:39+03:00
Общество

В Находке начинают смягчать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса

С сегодняшнего дня можно ходить на пешие прогулки и заниматься спортом на улице, а также разрешается работа предприятий социально-бытового обслуживания
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Находке начинают смягчать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусаВ Находке начинают смягчать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
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С сегодняшнего дня, 6 июня, в Находкинском городском округе начинают постепенно ослаблять действующий режим ограничений. Ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации здесь были предприняты особые ограничительные меры.

Так, начиная с 6 июня, в Находкинском городском округе можно ходить на пешие прогулки, заниматься физкультурой и спортом на улице группами не более двух человек с дистанцией между занимающимися не менее 5 метров. Сохраняется ряд ограничений: обязательно нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, использовать средства защиты органов дыхания.

К работе также возвращаются предприятия социально-бытового обслуживания, которым 18 марта запретили работать. Однако и здесь есть ряд ограничений. Разрешается открывать магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, парикмахерские, салоны красоты – после проверки их административными комиссиями на готовность соблюдения санитарных норм.

При этом, как заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, пропускной режим в Находке из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки будет сохранен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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