2020-06-06T05:19:51+03:00
Общество

В Приморье четвертый день разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю Ирину Сокуренко

Девушка самовольно ушла из Центра содействия семейному устройству Арсеньева еще 2 июня
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Пропавшая Ирина Сокуренко. Фото: ПРОО "Примпоиск"Пропавшая Ирина Сокуренко. Фото: ПРОО "Примпоиск"
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В Приморье разыскивают пропавшую Ирину Сокуренко. Девушка самовольно ушла из КГКУ «Центр содействия семейному устройству Арсеньева» еще 2 июня. Полиция и волонтеры просят жителей помочь в поисках и сообщить любую полезную информацию.

2 июня Ирина Сокуренко самовольно покинула стены учреждения и не вернулась. Вот уже четвертый день подряд о ее местонахождении нет какой-либо информации. Сотрудники центра переживают, полиция и волонтеры подключились к поискам пропавшей девушки.

На вид Ирине около 16 лет, ее рост 165 см, волосы темные. В день пропажи была одета в джинсы с прорезями на коленях, светлую футболку и темные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо полезную информацию о том, где находится Ирина, или где ее могли видеть, просьба позвонить по телефонам:

8 (42361) 42-5-78 - МО МВД России "Арсеньевский" или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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