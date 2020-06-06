Названы районы Приморья, где нет ни одного заболевшего коронавирусом

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:42:02+03:00

Согласно обновленной статистике, только в четырех районах Приморья не выявлено ни одного случая заражения COVID-19

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В Приморье лишь в четырех районах нет зараженных коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба, во время которого были озвучены обновленные данные статистики.

Согласно этой информации, в Чугуевском, Пограничном, Ольгинском и Кавалеровском районах не выявлено ни одного случая заражения опасной инфекцией.

Напомним, за прошедшие сутки в Приморье выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 66 человек, умер один человек. Итого с начала эпидемии коронавирусом заболели 2262 жителя региона, выздоровели 1356. Летальных случаев 22.

ИСТОЧНИК KP.RU