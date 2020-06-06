Названы районы Приморья, где нет ни одного заболевшего коронавирусом
В Приморье лишь в четырех районах нет зараженных коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба, во время которого были озвучены обновленные данные статистики.
Согласно этой информации, в Чугуевском, Пограничном, Ольгинском и Кавалеровском районах не выявлено ни одного случая заражения опасной инфекцией.
Напомним, за прошедшие сутки в Приморье выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 66 человек, умер один человек. Итого с начала эпидемии коронавирусом заболели 2262 жителя региона, выздоровели 1356. Летальных случаев 22.
ИСТОЧНИК KP.RU