Вылечившихся вновь меньше, чем зараженных: озвучены новые данные по COVID-19 в Приморье
По данным на 6 июня количество заразившихся коронавирусом вновь оказалось больше, чем вылечившихся
Вылечившихся вновь меньше, чем зараженных: озвучены новые данные по COVID-19 в Приморье
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По состоянию на 6 июня, в Приморье выявлен 51 новый случай коронавируса. С болезнью при этом справились 46 человек.
Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 в Приморье 2313 человек были заражены коронавирусом. 60% от общего числа заразившихся выздоровели - 1402 человека. Не справились с болезнью 22 человека.
Олег Кожемяко подчеркнул, что важно продолжать активную работу по борьбе с распространением инфекции и поручил усилить контроль за состоянием санитарных норм и правил на территории края.
ИСТОЧНИК KP.RU