С 7 июня в Приморье меняется порядок въезда из-за ситуации с коронавирусом
С воскресенья, 7 июня, меняется порядок въезда в Приморье. Ранее всем, кто прибывает на территорию Приморья, необходимо было предоставлять справку об отсутствии коронавируса. В противном случае необходимо было отправляться на карантин. Однако уже скоро режим будет немного изменен.
Так 14-дневного карантина можно и избежать, если у посетителей региона не наблюдается никаких симптомов вирусной инфекции. Об этих изменениях сообщил губернатор края Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба.
Кстати, завозные случаи инфицирования в Приморье сейчас составляют не более 3% от общего числа. В этой связи принято решение прекратить с 7 июня помещение на карантин всех лиц, прибывающих на территорию края авиа- и автомобильным транспортом. Вместе с этим отменяется и обязательное предоставление справки об отсутствии заболевания коронавирусом.
Однако проверка термометрии всех пребывающих граждан будет продолжен. В случае выявления признаков новой коронавирусной инфекции придется отправиться на карантин.
"Будут приняты все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая выдачу постановления о прохождении карантина или госпитализацию", – заявил Губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU