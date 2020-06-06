2020-06-06T11:15:38+03:00
Общество

С 7 июня в Приморье меняется порядок въезда из-за ситуации с коронавирусом

Теперь посетители региона при определенных условиях смогут не отправляться на домашний карантин
Василий ПОЛИКАРПОВ
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С 7 июня в Приморье меняется порядок въезда из-за ситуации с коронавирусомС 7 июня в Приморье меняется порядок въезда из-за ситуации с коронавирусомФото: Сергей БАЛАНОВ
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С воскресенья, 7 июня, меняется порядок въезда в Приморье. Ранее всем, кто прибывает на территорию Приморья, необходимо было предоставлять справку об отсутствии коронавируса. В противном случае необходимо было отправляться на карантин. Однако уже скоро режим будет немного изменен.

Так 14-дневного карантина можно и избежать, если у посетителей региона не наблюдается никаких симптомов вирусной инфекции. Об этих изменениях сообщил губернатор края Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба.

Кстати, завозные случаи инфицирования в Приморье сейчас составляют не более 3% от общего числа. В этой связи принято решение прекратить с 7 июня помещение на карантин всех лиц, прибывающих на территорию края авиа- и автомобильным транспортом. Вместе с этим отменяется и обязательное предоставление справки об отсутствии заболевания коронавирусом.

Однако проверка термометрии всех пребывающих граждан будет продолжен. В случае выявления признаков новой коронавирусной инфекции придется отправиться на карантин.

"Будут приняты все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая выдачу постановления о прохождении карантина или госпитализацию", – заявил Губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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