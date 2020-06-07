Манкурт в Артеме развалился в чаше вечного огня словно в джакузи

7 Июнь 2020 2020-06-07T05:30:57+03:00

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В социальных сетях стремительно распространяется видео, на котором в Артеме молодой человек забрался в чашу вечного огня памятника-мемориала воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мужчина, развалившись словно в бассейне, курит сигарету и явно позирует на камеру. Ноги гражданина упираются в ту самую звезду, над которой и горит пламя, напоминающее о жертвах страшной войны.

И хотя никаких повреждений памятнику нанесено не было, но в статье УК РФ 214 «Вандализм» упоминается не только о порче зданий и сооружений, но и об осквернении. Оставлять такие «шалости» безнаказанными общество и государство не должны. КП-Владивосток выражает надежду, что в скором времени соответствующие органы найдут и привлекут к ответственности любителя глупого эпатажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU