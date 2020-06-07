Корабли ТОФ проведут плебисцит в Тихом океане

7 Июнь 2020 2020-06-07T06:16:24+03:00

10 избирательных участков будет создано для военных моряков, находящихся в море

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На кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в море 1 июля, будут работать 10 участков для голосования по изменениям в Конституцию Российской Федерации. Такое решение принято на очередном заседании Избирательной комиссии Приморского края.

«Избирательная комиссия Приморья разрешила проведение голосования на участках для голосования, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, с 10 июня 2020 года», — уточнил краевой избирком.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию продлится в течение 7 дней. Жители Приморья смогут выразить свое мнение в основной день, определенный для проведения плебисцита, — 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня.

Как сообщает официальный сайт правительства Приморского края, задать вопросы про общероссийское голосование можно, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

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ИСТОЧНИК KP.RU