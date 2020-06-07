Улегся в чаше вечного огня в Артеме? Полиция и СК уже ищут тебя

7 Июнь 2020 2020-06-07T18:28:32+03:00

В сети разгорелись споры и призывы к самосуду [видео]

Изменить размер текста: A A

Приморские полицейские пытаются установить личность человека, который позволил себе развалиться в чаше Вечного огня в городе Артем. Свидетелями такого поведения стали многие горожане, виде попали в социальные сети, где собрали огромное количество разгневанных комментариев.

Речь идет о Памятнике-мемориале артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы, на улице Фрунзе. Он был открыт 24 октября 1972 в канун Дня города (26 октября 1938 поселок Артем получил статус города). Мемориал включает многофигурную скульптурную композицию на невысоком стилобате, за спиной центральной фигуры изображение развернутого полотнища знамени, далее пантеон с именными плитами, в центре которого чаша с вечным огнем. Автор – скульптор В.Г. Ненаживин, архитекторы Давыдов, Б.А.Иванов.

К сожалению, вандалы не обходят эту изящную чашу стороной. Несколько лет назад, например, школьницы умудрились погасить вечный огонь, закидав его снежками.

На этот раз огонь не погас, но разгорелись в сети споры о том, нужно было ли снимать негодяя, который перепутал чашу с джакузи, на видео или надо было его оттуда «вытащить и втащить». Но теперь полиция разберется с ним.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783612" frameborder="0"></iframe> Улегся в чашу Вечного огня в Артеме.

«Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, об инциденте на Мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в Артеме. В настоящее время проводятся комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Свою проверку начали и следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности мужчины и выяснение всех обстоятельств произошедшего», - говорится на сайте регионального СК.

Кстати, участие в Великой Отечественной войне принимали более 11 тысяч артемовцев. На плитах мемориального комплекса – 1764 имени артемовцев, погибших на полях сражений.

ИСТОЧНИК KP.RU