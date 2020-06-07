Улегся в чаше вечного огня в Артеме? Полиция и СК уже ищут тебя
Приморские полицейские пытаются установить личность человека, который позволил себе развалиться в чаше Вечного огня в городе Артем. Свидетелями такого поведения стали многие горожане, виде попали в социальные сети, где собрали огромное количество разгневанных комментариев.
Речь идет о Памятнике-мемориале артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы, на улице Фрунзе. Он был открыт 24 октября 1972 в канун Дня города (26 октября 1938 поселок Артем получил статус города). Мемориал включает многофигурную скульптурную композицию на невысоком стилобате, за спиной центральной фигуры изображение развернутого полотнища знамени, далее пантеон с именными плитами, в центре которого чаша с вечным огнем. Автор – скульптор В.Г. Ненаживин, архитекторы Давыдов, Б.А.Иванов.
К сожалению, вандалы не обходят эту изящную чашу стороной. Несколько лет назад, например, школьницы умудрились погасить вечный огонь, закидав его снежками.
На этот раз огонь не погас, но разгорелись в сети споры о том, нужно было ли снимать негодяя, который перепутал чашу с джакузи, на видео или надо было его оттуда «вытащить и втащить». Но теперь полиция разберется с ним.
Улегся в чашу Вечного огня в Артеме.
«Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, об инциденте на Мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в Артеме. В настоящее время проводятся комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Свою проверку начали и следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности мужчины и выяснение всех обстоятельств произошедшего», - говорится на сайте регионального СК.
Кстати, участие в Великой Отечественной войне принимали более 11 тысяч артемовцев. На плитах мемориального комплекса – 1764 имени артемовцев, погибших на полях сражений.
ИСТОЧНИК KP.RU