2020-06-09T05:46:03+03:00
Общество

Владивосток возвращается к жизни оффлайн: горожане стали меньше играть и пересылать мемы

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Жители Владивостока стали меньше играть и пересылать мемыЖители Владивостока стали меньше играть и пересылать мемыФото: pixabay.com
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Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, в июне зафиксировала снижение индекса цифровой активности жителей Владивостока с 10 до 9 баллов. Вместе с тем, этот показатель по-прежнему остается одним из самых высоких в стране и опережает данные 2019 года на 95%.

Наибольший спад активности демонстрируют киберспортивные и геймерские сайты. Если в конце мая игровые ресурсы показывали увеличение спроса по отношению к 2019 году в десять раз, то за первую неделю июня зафиксирован лишь двукратный рост к прошлому году. За два месяца самоизоляции горожане сильно устали от виртуального общения, поэтому все реже делятся друг с другом мемами и другим тяжелым контентом – активность в мессенджерах в июне снизилась. В мае фиксировалось увлечение спроса по отношению к 2019 году в два раза, а в начале июня только на 50%. Телемедицинские сервисы тоже просели – на «майских» такие ресурсы показывали четырехкратный рост по сравнению с 2019 годом, а в начале июня только на 96%.

Количество обращений к онлайн-кинотеатрам во Владивостоке по-прежнему высокое – в три с половиной раза выше прошлогодних показателей. Аналогичную картину показывают интернет-магазины – они выросли к показателям прошлого года на 150% и остаются на этом уровне уже два месяца. Также небольшой, но стабильный рост продемонстрировали сервисы доставки еды – количество запросов к «ресторанам онлайн» в среднем на 85% выше, чем в 2019 году. Вероятно, жители Владивостока оценили кино, шопинг и кафе «с доставкой на дом» и не готовы отказываться от удобных сервисов даже при ослаблении режима самоизоляции.

Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), снизился в первую неделю июня с максимального значения в 10 баллов до 9. Тем не менее, количество обращений к цифровым решениям на 95% превышает показатели 2019 года.

Об индексе цифровой активности

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

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