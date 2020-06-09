Дорога «Нефтеветка — Кунгасный» станет альтернативным объездом на время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:49:41+03:00

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Во Владивостоке в ближайшие дни откроют дорогу «Нефтеветка — Кунгасный». Ну это произойдет в связи с началом ремонта Некрасовского путепровода. Дорогу уже отсыпали и отгрейдировали, сообщает мэрия столицы Приморья.

Дорога "Нефтеветка - Кунгасный". Фото: Сайт администрации Владивостока

— В ближайшие дни будет оборудован переезд в районе улицы Нефтеветка, 4а. Движение на участке от Нефтеветки, 4а до проспекта Острякова, 41 будет односторонним, на остальных участках — двухсторонним. Направление одностороннего движения будет меняться от того, в каком направлении будут вестись ремонтные работы на Некрасовском путепроводе. Автомобилисты Владивостока о начале работ и открытии альтернативного проезда будут предупреждены дополнительно, — рассказал заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства Игорь Скубко.

Дорога "Нефтеветка - Кунгасный". Фото: Сайт администрации Владивостока

Точная дата начала ремонта Некрасовского путепровода будет названа на этой неделе. Дорожным рабочим нужно отремонтировать бетонные конструкции, тротуары и дорожное покрытие, восстановить систему ливневой канализации, заменить ограждение и провести ряд других работ.

Администрация города заверяет, что полностью перекрывать движение по путепроводу на время ремонта не будут. Работы будут вестись по полосам.

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ИСТОЧНИК KP.RU