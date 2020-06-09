2020-06-09T10:09:01+03:00
Общество

Салют в День города Владивостока 2020: во сколько начнется и где посмотреть

Праздничный салют в День города Владивостока в 2020 году состоится несмотря на возможные ограничения
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Салют в День города Владивостока в 2020 году прогремит на нескольких площадкахСалют в День города Владивостока в 2020 году прогремит на нескольких площадках
Изменить размер текста:

Праздничный салют в День города Владивостока в 2020 году состоится при любой погоде и даже если к этому моменту еще будут действовать ограничения из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды", городская администрация продолжает подготовку к празднованию Дня города Владивостока. И если с проведением праздничных мероприятий и могут возникнуть какие-либо трудности из-за действующих ограничений, то ничто не помешает запустить в воздух фейерверк. Контракты на организацию салюта уже размещены, идет поиск подрядчиков.

Известны и площадки, на которых будут запущены залпы в небо. Это парк Победы, площадки на Добровольского, 13 и Олега Кошевого, 26, Русский остров (Подножье, 32), остров Попова (Бассейновая, 14), поселок Береговое (Строительная, 5), поселок Трудовое (Лермонтова, 81).

Пока еще точно не определено время, когда будут пущены салюты, но продолжительность каждого фейерверка будет 10 минут.

Информация дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ сообщили о найденной на помойке в Приморье компьютерной технике, якобы закупленной для МВД
Репетиции парада Победы начинаются на улицах Владивостока этой ночью
Губернатор Приморья прошел по развалинам замка Янковского в бухте Витязь
Салют в День города Владивостока 2020: во сколько начнется и где посмотреть
Морская прогулка губернатора Приморья: бухты, острова, кекуры и лежбище нерпы на заповедной территории
Дорога «Нефтеветка — Кунгасный» станет альтернативным объездом на время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке
Губернатор заявил: контроль за безопасностью детей в дошкольных учреждениях должен быть усилен
Сбербанк разработал маркетплейс для застройщиков
Смертность в Приморье растет и население края сокращается, следует из отчета губернатора
Кандидаты в «почетные граждане» все те же: профильный комитет Думы одобрил решение комиссии
Коронавирус в Приморье унес еще одну жизнь
Владивосток возвращается к жизни оффлайн: горожане стали меньше играть и пересылать мемы
COVID-19 в Приморье — 58 новых случаев за сутки. 75 приморцев выздоровели
В здании Морского вокзала во Владивостоке случился пожар
«Россети ФСК ЕЭС» начала основной этап строительства объектов для энергоснабжения компрессорной станции №1 газопровода «Сила Сибири»