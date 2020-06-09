Салют в День города Владивостока 2020: во сколько начнется и где посмотреть

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:09:01+03:00

Салют в День города Владивостока в 2020 году прогремит на нескольких площадках

Праздничный салют в День города Владивостока в 2020 году состоится несмотря на возможные ограничения

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Праздничный салют в День города Владивостока в 2020 году состоится при любой погоде и даже если к этому моменту еще будут действовать ограничения из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды", городская администрация продолжает подготовку к празднованию Дня города Владивостока. И если с проведением праздничных мероприятий и могут возникнуть какие-либо трудности из-за действующих ограничений, то ничто не помешает запустить в воздух фейерверк. Контракты на организацию салюта уже размещены, идет поиск подрядчиков.

Известны и площадки, на которых будут запущены залпы в небо. Это парк Победы, площадки на Добровольского, 13 и Олега Кошевого, 26, Русский остров (Подножье, 32), остров Попова (Бассейновая, 14), поселок Береговое (Строительная, 5), поселок Трудовое (Лермонтова, 81).

Пока еще точно не определено время, когда будут пущены салюты, но продолжительность каждого фейерверка будет 10 минут.

Информация дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU