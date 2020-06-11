ФСБ накрыло в городе Артеме нарколабораторию

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:46:41+03:00

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Артеме пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. Преступное химпроизводство было развернуто на одной из арендованных дач.

При обыске силовики нашли сильнодействующие наркотики, множество различных емкостей, колб, средств защиты дыхательных путей и около 10 литров химических веществ для синтеза наркотиков. Как сообщает пресс-группа Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, только йодкетона — одного из прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен, в подпольной лаборатории оказалось более 800 граммов.

Естественно, наркотики, оборудование и прекурсоры для их изготовления изъяли. Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Приморья, которые организовали противоправную деятельность.

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ИСТОЧНИК KP.RU