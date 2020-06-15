Житель Уссурийска зашел за спиртным, ушел из алкомаркета Владивостока с выручкой из кассы
Приморские полицейские задержали 31-летнего мужчину, который решил поправить финансовые дела с помощью преступления. Приморец заявился в алкомаркет не только за спиртным, а прихватил еще и выручку из кассы. Нерадивого покупателя удалось найти и задержать, однако наличности при нем не оказалось. Ушлый житель Уссурийска спустил 8000 по своему усмотрению.
История развернулась в магазине спиртного на проспекте 100-летия Владивостоку. Сотрудница торговой точки, обратившаяся в полицию рассказала, что клиент открыто похитил деньги из кассы, когда расплачивался за покупку. Установить личность мужчины удалось во время оперативно-разыскных мероприятий. По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, в отделении злоумышленник признался в содеянном.
За грабеж подозреваемый может лишиться свободы на срок до 4 лет. Сейчас полицейские проверяют его причастность к похожим преступлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU